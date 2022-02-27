/682146/قرارات-نارية-يتخذها-هشام-يكن-في-حالة-تواجده-في-مجلس-إدارة-الزمالك

كشف الدولي المصري السابق هشام يكن لاعب المنتخب ونادي الزمالك الأسبق، عن القرارات التي سوف يتخذها في حالة وجوده في مجلس إدارة نادي القلعة البيضاء في الفترة الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال ندوة حوارية من داخل استوديو دوت الخليج، حول مناقشة شاملة في أزمات الزمالك، وسبب خسارة الفريق الأمس أمام الوداد.

قرارات هشام يكن

وقال: "لو موجود في الإدارة هقفل على فريق الكورة ومحدش يدخل عليهم".

وأضاف: "هقفل على الجهاز والفريق ومحدش هيدخل عليهم غير اللاعيبه القديمة اللي ليها في الكرة".

وزاد: "لو مسئول هجيب جهاز فني جديد، ولو أسامه موجود هخليه يتولى المسئولية".

وأردف: "الفريق محتاج يلعب رسمي كتير علشان يركز ويعود تاني للتناغم وتحقيق الفوز".

واختتم: "هسترد لاعبين الفريق المعارين، بس بعد ما حل ماشاكلهم".

هشام يكن نجم الزمالك الأسبق ضيفاً على موقع دوت الخليج

فيما يحل هشام يكن نجم الزمالك الأسبق، ضيفاً على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل أحمد مصطفي، حيث يناقش لاعب الزمالك السابق العديد من الملفات الهامة التي تخص القلعة البيضاء، والحديث عن انتخابات النادي الماضية والاحداث التي دارة فيها، بجانب الحديث عن ملفات تجديد عقود لاعبي الفارس الأبيض ومن أبرزهم أشرف بن شرقي.

بطولات هشام يكن مع الزمالك

هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، انضم لناشئين القلعة البيضاء ولعب فى مركز الدفاع ، حيث واصل اللعب حتي أنتضم رسمياً إلي الفريق الأول للفارس الأبيض.

فيما شارك مع منتخب مصر لأول مرة فى بطولة كأس العالم 1990 بايطاليا، و هو نجل النجم الراحل يكن حسين.

يعد هشام يكن من رموز نادي الزمالك علي مدار السنوات، حيث حصد العديد من الألقاب والبطولات مع القلعة البيضاء.

حيث حقق الفوزبثلاثة عشر لقب دوري، وسبعة وعشرين لقب في كأس مصر وأربعة ألقاب من كأس السوبر وأربعة عشر لقب في دوري منطقة القاهرة واثنين في كأس السلطان حسين.

ويعد إجمالي البطولات والألقاب التي حصد علي مدار سنوات 13 لقب قارياً أفريقيا بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا خمس مرات، و4 مرات بكأس السوبر الأفريقي، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة.