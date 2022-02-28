رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق: القوة النووية الموجودة تكفى لإبادة العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON" أن العالم به 13 ألف رأس نووى منها نحو 990 جاهز للاستخدام والعدد المتبقى سيجرى تفكيكه.

وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، إلى أن القنابل التى استخدمت فى هيروشيما ونجازاكى تعتبر صغيرة جدًا مقارنة بالمتوافر الآن، حيث تقاس القنابل بقوتها التدميرية، وذلك لأن الأسلحة النووية موزعة حاليًا بطرق نقل متعددة مثل الغواصات والطائرات، وغيرها.

وأوضح أن هناك صواريخ أسرع من الصوت تنقل الأسلحة النووية، والتطور التكنولوجى أصبح مخيفًا، كما يوجد 15 محطة نووية فى أوكرانيا لتوليد الكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدت اهتمامها بأهمية سلامة هذه المحطات.

وشدد على ضرورة عدم انفصال الكهرباء عن محطات الطاقة النووية فى الأراضى الأوكرانية حتى لا تحدث أزمات، متابعًا: "استخدام النووى يؤثر بالضرر على العالم كله، والقوة الموجودة حاليًا تكفى لإبادة العالم، والأسلحة النووية وجدت لكى لا تُستخدم".

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.