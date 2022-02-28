/682152/الجالية-المصرية-بأوكرانيا-القطارات-وسيلة-امنه-للتنقل--والطالب-المصاب-بحالة-مستقرة-بعد-خروجه-من-العمليات

قال عاصم ابو الدهب نائب رئيس الجالية المصرية باوكرانيا، ان الوضع شديد الخطورة فى اوكرانيا والدولة المصرية تحاول على قدر المستطاع ان يتم اجلاء كل المصريين خارج الاراضي الاوكرانية، واليوم اصيب الطالب " محمد سعد" بثلاث طلقات نارية ، دخل على اثرها المستشفى ، وتم اتخاذ اللازم معه ، وهو الان بحالة مستقرة.

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كما اشار ابو الدهب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" علىcbc ، انه تم عمل حصر للجالية فى اوكرانيا وانشاء مجموعات على التيليجرام من اجل التواصل والتنسيق فيما بيننا ، خاصة وان هناك حظر تجوال الان فى الوقت الحالى واى تواجد لاى فرد فى الشارع يعد عدوا،وذلك بالمنطقة الشرقية التى تعد ملتهبة جدا ، ولذلك تم التوجيه بضرورة التواجد فى المنازل او المخابيء، وبالنسبة للمناطق الغربية ، فالوضع الى حد ما امن ، ويتم النزوح من خلال الدول الحدودية فى هذه المنطقة كبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبالفعل نحو 81 طالبا عبروا الحدود الاوكرانية خلال الساعات الماضية .

نائب رئيس الجالية المصرية باوكرانيا: التنقل بالاتوبيسات مجازفة ..والرحلة قد تستقرق 28 ساعة

كما اوضح نائب رئيس الجالية المصرية باوكرانيا،ان امن وسيلة داخل اوكرانيا للتنقل هى القطارات واالتى اتاحتها اوكرانينا بالمجان ، والبعد عن استخدام الاتوبيسات بقدر الامكان ، خاصة وان الطرق مزدحمة جدا ، والرحلة التى كانت تستغرق 5 ساعات ، اصبجت تستغرق 28 ساعة، غير انها مجازفة فى ظل التوترات والاوضاع الحالية.

واكد ابو الدهب ، ان هناك تواصل مستمر مع الجهات المعنية ، وايضا الاهالى للطمانة على ابنائهم ، وهناك جهود مبذولة لتذليل كافة العقبات , ولكن الحلول هنا قد تفوق طاقتنا لاننا فى النهاية مجتمع مدنى ، وبالتالى الاعتماد على التوجيهات والتحركات طبقا لتعليمات وارشادات السفارة المصرية بكييف.