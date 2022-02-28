نشرة أخبار الفن:"هشام المليجي ينفي إصابته بالإكتئاب.. صراع بين أشرف زكي وزوج منة عرفة بسبب إلهام شاهين .. وهذا سبب وفاة المؤلف مصطفى سعد

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شهد المجال الفني في مصر اليوم 27 فبراير لعام 2022، العديد من الأحداث اللافتة للنظر، نقلنا لكم تفصيلها، والآن نجمعها لكم بشكل مختصر.

تحيا مصريجمع لكم أهم ما ورد اليوم في المجال الفني في مصر

رانيا شاهين تؤكد إصابة هشام المليجي بالإكتئاب وهو ينفي

كتبت الفنانة رانيا شاهين من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفنان هشام المليجي يعاني من إكتئاب حاد في الفترة الماضية؛ لقة الأعمال التي تقدم له، وأكدت أنه لا يشتكي لأحد لما يمتلكه من عزة نفس، ولكنها تشعر بحزنه في كل مرة تلقاه فيها، ولما تواصلنا مع هشام المليجي أكد لنا أنه بخير ولا يعاني من أي ضيق، وأعرب عن أستعداده لأي دور يناسبه حتى لو كان لرمضان 2022 أو بعده.

خطوبة مجدي صبحي لمنى الألفي

أعلن الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي اليوم عن خبر خطوبته للإعلامية منى الألفي، من خلال صور نشرها لهما وهما يلبسان دبل الخطوبة، وأظهرت الصور ان الخطبة تتمتع بالجو العائلي الدافئ، حيث أنها تتم في منزل وهما يرتديان ثياب غيب متكلفة، وشاركت الألفي متابعيها هي الأخرى على موقع التواصل الاجتماعي بنفس الصور، وكتبتا نفس التعليق "في ليله من اجمل ليالي العمر تمت خطوبة الأعلاميه المتألقة..مني الالفي.. علي الفنان..مجدي صبحي".

هجوم أشرف زكي على زوج منة عرفة بسبب إلهام شاهين

قام النان أشرف زكي نقيب الممثلين، بمهاجمة محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة؛ بسبب هجوم الثاني على الفنانة إلهام شاهين والإساءة لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها عن القبلات ومشاهد الإغراء في الأفلام خلال أستضافتها في أحد البرامج مؤخرًا، ووصفه زكي بـ"النكرة"، وإنتحاله لصفة فنان، وقال زكي أنه لن يسمح بالتعدي على أي فنان بغرض الشهرة، ولكنه في نفس الوقت يقبل النقد البناء ورفض الأعمال الفنية حسب الأذواق المباينة.

ورد محمود المهدي على أشرف زكي من خلال story على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وقال:"انا نكرة بس راجل والحمد لله عندي وش واحد مش فنان وطبال".

جلسة حوارية لـ"سينماتك" في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

قدم المهندس عدلي توما مؤسس رحلة "سينماتك"، جلسة حوارية على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي، بمشاركة الفنانة داليا البحيري، مدير التصوير ورئيس المركز القومي للسينما سابقا كمال عبدالعزيز ميري أديب، الناقد السينمائي والمستشار الفني لمهرجان أسوان أحمد شوقي؛ والهدف منها هو دمج المواهب الشابة ورواد الأعمال في صناعة السينما؛ لضخ دماء جديدة للصناعة، والقدرة على استخدام تقنيات تكنولوجيا حديثة.

وفاة المؤلف مصطفى سعد

أعلن عضو نقابة المهن التمثيلية منير مكرم منذ قليل، عن وفاة المؤلف مصطفى سعد، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيبوك، حيث كتب:"الدوام لله، المخرج والمؤلف الكبير مصطفى سعد".