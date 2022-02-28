تحدث هشام يكن نجم الزمالك السابق، حول مستوى الفريق وتراجع النتائج في الأونه الأخيرة مع باتريس كارتيرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال هشام يكن خلال ندوه بموقع تحيا نصر: "تفاوض كارتيرون مع الأهلي السعودي مش غلط، لان ده جيه من اللي حواليه من الأول".

وأكمل: "دا محترف وملوش قلب ودا طبيعة المحترف ودي طبيعة أي محترف، اللي تمسكه الفلوس بس".

وزاد: "السوشيال ميديا ملهاش علاقه بالجماهير، ومش الجمهور الفعلي اللي بيهاجم كارتيرون".

وأردف: "رحيل كارتيرون هو الحل الأساسي للفريق، وهو بالفعل هو هيمشي خلال الفترة القادمة". أختتم قائلاً: "مجلس التأديب لكارتيرون بعد العودة من المغرب ممكن أن تكون نهايته مع الفريق".

وعن بديل كارتيرون قاب: "في ناس في النادي تصلح أنها تمسك الزمالك زي أسامه نبيه لازم ياخد فرصى لتدريب الفريق".

هشام يكن نجم الزمالك الأسبق ضيفاً على موقع دوت الخليج

فيما يحل هشام يكن نجم الزمالك الأسبق، ضيفاً على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل أحمد مصطفي، حيث يناقش لاعب الزمالك السابق العديد من الملفات الهامة التي تخص القلعة البيضاء، والحديث عن انتخابات النادي الماضية والاحداث التي دارة فيها، بجانب الحديث عن ملفات تجديد عقود لاعبي الفارس الأبيض ومن أبرزهم أشرف بن شرقي.

بطولات هشام يكن مع الزمالك

هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، انضم لناشئين القلعة البيضاء ولعب فى مركز الدفاع ، حيث واصل اللعب حتي أنتضم رسمياً إلي الفريق الأول للفارس الأبيض.

فيما شارك مع منتخب مصر لأول مرة فى بطولة كأس العالم 1990 بايطاليا، و هو نجل النجم الراحل يكن حسين.

يعد هشام يكن من رموز نادي الزمالك علي مدار السنوات، حيث حصد العديد من الألقاب والبطولات مع القلعة البيضاء.

حيث حقق الفوزبثلاثة عشر لقب دوري، وسبعة وعشرين لقب في كأس مصر وأربعة ألقاب من كأس السوبر وأربعة عشر لقب في دوري منطقة القاهرة واثنين في كأس السلطان حسين.

ويعد إجمالي البطولات والألقاب التي حصد علي مدار سنوات 13 لقب قارياً أفريقيا بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا خمس مرات، و4 مرات بكأس السوبر الأفريقي، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة.