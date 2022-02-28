ما هى طريقة التفويج التى تتبعها المرور لمنع الحوادث أثناء الشبورة؟

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق، أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مدير الإدارة، عن القيام بنشر سيارات الإغاثة بالطرق، حرصا على سلامة المواطنين، ومنع وقوع الحوادث.

طريقة التفويج على الطرق

وكشفت المرور عن القيام بأعمال تفويج ببعض المحاور عن طريق تجميع عدد من السيارات، مع خفض السرعة، وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق.

وتكون طريقة التفويج التى تستخدمها الإدارة العامة للمرور، بأن يتم تجميع السيارات بجميع الطرق، وتقوم سيارتان عليهما فنار، بإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم ويقوم رجال المرور بتهدئة السيارات، لعدم وقوع حوادث.

وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية.