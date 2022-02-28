متحدث الرئاسة: الأزمات أظهرت قدرة مصر على توفير السلع الغذائية

جدة - نرمين السيد - وقال راضى، فى تصريحات تلفزيونية، إن الاجتماع استعرض موقف السلع الغذائية الأساسية والمخزون الاستراتيجي في ضوء قرب شهر رمضان الكريم واشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف المتحدث الرسمى بأسم رئاسة الجمهورية، أن وزير التموين استعرض السلع الأساسية منها القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن، مشيرا إلى أن الأمور مطمئنة جدا، وأن الأزمات أظهرت قدرة مصر على توفير السلع الغذائية وتأمين المخزون الاستراتيجى.
وأوضح، أن مصر تعتمد بعض السلع الغذائية، وهناك مشروع قومى لزيادة الصوامع والمحاصيل الحقلية منها القمح وبعض الحبوب، مضيفا أن مصر وصلت إلى قدرة تخزينية من 3.6 مليون طن، فضلا عن نوعية تخزين الحبوب بشكل صحي وأمن ومنظومة الصوامع.
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