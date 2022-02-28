منير مكرم يعلن وفاة المؤلف مصطفى سعد

توفى المؤلف المصر مصطفى سعد مساء اليوم 27 فبراير، وقد أعلن عن وفاته منير مكرم من خلال حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعاء الجمهور له بالرحمة.

دوت الخليج يرصد وفاة المؤلف مصطفى سعد

إعلان وفاة المؤلف مصطفى سعد

كتب عضو نقابة المهن التمثيلية منير مكرم، خبر وفاة المؤلف المصري مصطفى سعد منذ قليل ، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه:"الدوام لله، المخرج والمؤلف الكبير مصطفى سعد".

أعمال المؤلف المصري مصطفى سعد

قدم المؤلف المصري الراحل مصطفى سعد عدد قليل جدًا من الأعمال، تنوعت بين التليفزيوني والمسرحي، حيث بدأ بالأعمال المسرحية، وقدم مسرحية ليلة من ألف ليلة عام 1977، وبعدها مسرحية افرض عام 1985، وقدم بعدهما مسلسل نقطة تحول عام 1990، وعاد للمسرح بعرضي مراتي تقريبًا عام 1990، وقصة الحي الغربي 1996، وألف مسلسل المنزل المشبوه عام 2000، وخرج بفيلمه الوحيد عام 2008 باسم أيامنا الجاية، وختم مسيرته الفنية مبكرًا بمسلسل يا احنا يا هي عام 2009.

أبرز أعمال المؤلف مصطفى سعد

برز لمصطفى سعد مسلسل المنزل المشبوه، والذي قدمه عام 2000، والذي قام ببطولته كل من حسين فهمي، حسن حسني، حلا شيحة، حمدي شرف الدين وشوقي شامخ، وكان يحكي عن طبيب نفسي له ابنه وحيدة في سن الجامعة، يتم القبض عليها وهي في منزل صديقة لها، والذي يكون منزل مشبوه، وخلال رحلة البحث عن براءتها، تصاب الفتاة بأزمة نفسية شديدة، ويكون على والدها الطبيب النفسي العمل على حلها، وتكن هذه من أصعب الحالت التي مرت عليها طوال تاريخه المهني لقرب وأهمية الحالة له، ويكتشف في النهاية ان السبب في كل هذا أمرأة أرملة تحبه وتريد الزواج منه.

ومن أبرز أعماله أيضًا فيلمه الوحيد أيامنا الجاية، الذي أخرجه للنور عام 2008، من بطولة عزت أبو عوف، سوسن بدر، يوسف داوود، انتصار، محمد شومان، سيد الرومي، صفا تاج الدين، أحمد مصطفى وتيسيير عبد العزيز، ويدور حول مجموعة من البنات والشباب الأصدقاء، يرتبط كل منهم بواحدة عاطفيًا، ويقررون الزواج العرفي في فيلا أحدهم بالساحل الشمالي، وفي وقت بقائهما في الفيلا تقع جريمة قتل لتاجر مخدرات، فتتأزم الأمور، ويناقش الفيلم عدم تحمل الشباب للمسؤلية، وما يمكن أن يقع بعدها من نتائج وخيمة، ويدور في إطار كوميدي إجتماعي.