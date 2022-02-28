/682163/مرتضى-منصور-أنا-استحملت-إستفزازات-كتير-من-كارتيرون-وجاء-وقت-الحساب

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول أداء الفريق في الفترة الأخيرة مع كارتيرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "تخاطيف مع شريف" على قناة الحدث اليوم: "أنا قولت مافيش قرار هيتاخد قبل ماتش الوداد، بعد ما خلص ناخد بقى القرارات".

وأضاف: " أنا اتسحملت استفزازات كتير من كارتيرون، ومستحملين كتير، وانا متضايق وزعلان زي جماهير الزمالك بالظبط".

واردف: " حسين لبيب راح أتكلم مع الدولة المصرية أني همشي كارتيرون لو رجعت، ولما جم سألوني قولتلهم لا أنا مش ههد النادي، أنا وصلت الجماهير دلوقتي أنها تطالب بإقالة كارتيرون".

وأختتم قائلاً: "لو الفلوس أتأخرت يوم يبعتلنا إنذار، ويقول فين فلوسي، أحنا استحملنا كتير، اللي هرب كارتيرون هو اللي بيسلطو على الزمالك دلوقتي".

مرتضى منصور: بكرا هنقدم شكوى ضد كارتيرون في الفيفا

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث ببرنامج “تخاطيف مع شريف": “ أحنا استلمنا النادي الدنيا خراب، وأستحملنا ما هو فوق طاقتنا، وجيينا لاقينا اللاعيبة لديها مستحقات متأخرة".

وأضاف: " أحنا جينا عمالين نسدد غرامات للفيفا، وانا مخسرتش قضية واحدة في الاتحاد الدولي، سمعتنا بقت وحشة هناك".

وزاد: " مدحت عبد الهادي بدل ما تضرب الولد الصغير، روح للاعيبة ووجهم وقولهم خليكوا رجالة".

وأردف: "بكرا هنقدم شكوى ضد كارتيرون في الفيفا، لأنه بعت خطة هروبه لأمير مرتضى بالغلط، وهو مخلص مع فريق سعودي وهو على زمة نادي تاني ودا غير قانوني".

هشام يكن يكشف سبب غياب إفريقيا عن الزمالك والفارق مع الأهلي

كشف الدولي المصري السابق هشام يكن لاعب المنتخب ونادي الزمالك الأسبق، عن متطلبات أبناء ميت عقبه في الفترة القادمة، لحصد بطولة إفريقية.

وجاء ذلك خلال ندوة حوارية من داخل استوديو دوت الخليج، حول مناقشة شاملة في أزمات الزمالك، وسبب خسارة الفريق الأمس أمام الوداد.

وقال: "محتاجين مهاجم تقيل، وفي نص الملعب برضو وظهير أيمن مع حازم، لأن حمزة المثلوثي غير مستواه ليس ثابت".

وأضاف: "الزمالك بعيد عن إفريقيا بسبب الإستهتار في اللحظات الأخيرة".

وواصل: "النادي مفيش استقرار في العشرين سنه الأخيره وغير كام مدرب في الفترة دي".

الفرق بين الأهلي والزمالك

وزاد: "السنه دي نقدر نعمل حاجه بس لما نحل المشاكل في النادي".

وأردف: "الأهلي عندهم مشاكل زينا بس هما قافلين عليهم، بس احنا بنطلقع نشهر بيها".

واختتم: "الكل في الزمالك مخطئ بسبب خروج أزمات ومشاكل النادي في الخارج".