كم تبلغ تكلفة العمرة هذا العام؟

جدة - نرمين السيد - وقال، فى بيان له، مساء أمس الأحد، إن عملية إصدار تأشيرات العمرة للمصريين بدأت بالفعل، لافتا إلى أن الفوج الأول للمعتمرين المصريين فى مكة المكرمة سيكون خلال أيام.

وأكد حنفى أن تكلفة العمرة ستكون مرتفعة للغاية هذا العام 2022، إذ تبدأ من 35 ألف جنيه.

وأشار إلى أن شروط وضوابط العمرة تتمثل فى أن يكون لدى الراغب فى أداء مناسك العمرة فحص "بى سى آر"، أو مسحة طبية خلال 48 ساعة قبل السفر، ويجب أن يكون الراغب فى العمرة حاصلا على التطعيم بـ لقاح كورونا داخل جمهورية مصر العربية، وأن يكون معه أيضا "كيو آر".

ولفت إلى أنه على الراغب فى العمرة كذلك الدخول فى حجر صحى مؤسسى داخل أحد الفنادق المعتمدة فى المملكة العربية السعودية لمدة 3 أيام، وبعد ذلك سيقوم بإجراء مسحة طبية، وفى حال كانت نتيجة المسحة سلبية.

ويجب أن يكون الراغب فى العمرة حاصلا على تأشيرة عمرة من خلال القنصلية العامة للملكة العربية السعودية سواء فى القاهرة أو السويس أو محافظة الإسكندرية، ويكون إصدارها عبر إحدى شركات السياحة المعتمدة.