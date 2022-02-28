/682161/الاعدام-شنقا-لمواطن-قتل-زوجته-وشقيقها-طعنا-بالسكين

اصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة ، برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي، وعبدالله أبو ضيف.، حكما بالاعدام شنقا على المتهم بقتل زوجته وشقيقها بسلاح أبيض ، بعد إدانته بالواقعة .

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كما بينت التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة بالقضية رقم 43478 لسنة 2019 جنايات المرج، أن المتهم البالغ من العمر 54 عامًا، موظفا باحدى شركات المقاولات، قتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار،وأن النية مبيتة وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض(سكينة) ، وما أظفر به انهال عليه طعنًا باستخدام السلاح الأبيض قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وباقتران جناية اخرى بهذه الجناية، فقد قام المتهم بقتل المجنى عليهاعمدًا مع سبق الإصرار بنية مبيتة ، عاقدا العزم على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكينة)، وما اظفر بها انهال عليها طعناً باستخدام السلاح الأبيض قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وأحرز سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كما قالت ابنة المتهم والمجني عليها فى اقوالها بالتحقيقات ،انه كان خلاف بين والدها المتهم ووالدتها المجني عليها وبحضور شقيق والدتها سمعت مشادة كلامية بينهما ، وبعدها استغاثة من والدتها ، وبعد الذهاب اليهما ، وجدت والدتها و مطعونة بسكينة وملقاة على الارض وكذلك شقيق والدتها ، ووالدها بيده السكين .

وجاء ذلك طبقا لما كشفه تقرير الصفة التشريحية باصابة المجنى عليه ب 41 طعنة ، والمجنى عليها ب 14 طعنة .