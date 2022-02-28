إشادة عربية بـ الطيران المدنى المصرى

جدة - نرمين السيد - أعربت المنظمة العربية للطيران المدنى عن تقديرها لدور مصر الفعال فى مختلف أنشطة النقل الجوى، مثمنة التعاون الوثيق بين قطاع الطيران المدنى المصرى، والمنظمة العربية للطيران فى جميع المجالات.





وقالت، خلال اجتماعات المجلس التنفيذى لـ المنظمة العربية للطيران المدنى، مساء أمس الأحد، بمقر المنظمة بالرباط فى المملكة المغربية، حسبما ذكرت وزارة الطيران المدنى فى بيان لها: "شارك فى الاجتماعات الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى ومجدى جلال رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوى بالسلطة، وحضور وفود الدول العربية الأعضاء بالمجلس ورؤساء سلطات الطيران المدنى بالدول العربية".

وقدمت المنظمة العربية للطيران ممثلة فى دولها الأعضاء التهنئة لمصر على اختيارها كأول دولة عربية وإفريقية تحصل على مقعد نائب رئيس لجنة البيئة بالايكاو، حيث تم اختيار المهندس عبد الغفار السيد عبد الغفار، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المعدات الفنية الثابتة بسلطة الطيران المدنى، كأول مصرى وعربى أفريقى نائباً لرئيس اللجنة المعنية بحماية البيئة "CAEP" بمنظمة الطيران المدنى الدولى "الإيكاو" والذى تم بإجماع الدول الأعضاء باللجنة.

وناقش المجلس التنفيذى نتائج أعمال اللجان المختلفة بالمنظمة خلال الفترة السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه من توصيات خلال الجمعية العامة للمنظمة، والتى عقدت عام 2021 وتم خلالها انتخاب مصر عضواً بجميع لجان المنظمة الخمس، وهى لجنة النقل الجوى والسلامة الجوية وأمن الطيران والملاحة الجوية والبيئة.

جدير بالذكر، أن المنظمة العربية للطيران المدنى هى منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية.

تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية فى مجال الطيران المدنى وتطويره والمساهمة فى توافق الآراء لمواجهة التحديات التى تواجه الصناعة على المستوى الإقليمى والدولى، ويصل عدد الدول الأعضاء إلى 22 دولة عربية.