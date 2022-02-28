اليوم..دفاع النواب تناقش أخطار المخدرات وسبل مواجهتها من وجهة نظر الأمن القومي

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تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الفريق أسامة الجندي، لمناقشة " المخدرات ..الاخطار وسبل المواجهة من وجهة نظر الأمن القومي ".

دوت الخليج

مواجهة المخدرات من وجهة نظر الأمن القومي

هذا ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة أمس الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.

تستهدف تعديلات مشروع القانون، معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وكذلك ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، و القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

كما يستهدف أيضا، وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وبسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، والحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.