/682079/اقتصادية-الشيوخ-تستكمل-مناقشة-مناخ-الاستثمار-في-مصر

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، اجتماعا اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مناخ الاستثمار في مصر.

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كما تعقد اللجنة، اجتماعا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بحضور ممثلي الحكومة، بشأن:

- تفعيل نظام الحوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الصريبية طبقا لما ورد بالقانون 67 اسمة 2016 لما يمثله من أحد عوامل التحفيز للالتزام بلإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم فى زيادة الالتزام الطوعي لدي الممولين.

- الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمظمة لعمل نقابة التجاريين وماتترتب على تقادم نصوص القانون وصدور احكام م الحكمىة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد.

قانون التأمين الموحد

هذا ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة أمس الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.

تستهدف تعديلات مشروع القانون، معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وكذلك ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، و القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

كما يستهدف أيضا، وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وبسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، والحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.