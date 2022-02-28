مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن ابرزها مبارايات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض إيسترن كومباني ضد فريق سيراميكا كليوباترا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر قنوات on time sport

يخوض الاتحاد السكندري ضد فريق طلائع الجيش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

غرناطة ضد فريق قادش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يخوض أتالانتا ضد فريق سامبدوريا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التركي

يخوض فريق قاسم باشا ضد نظيرة فناربخشة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

ضرب تشيلسي بالعديد من الكرات الخطرة بجانب هدفين، وتقنية الفار تلغي الهدفين بداعي التسلل، والذي جاء بالأول عن طريق روميرو لوكاكو وكاي هافريتز.

فيما ظل الألماني روديجر مدافع تشيلسي، حراسة محمد صلاح لتقليل خطورة الفرعون على إدوارد ميندي حارس البلوز.

وأهدار ليفربول العديد من الفرص الضائعة، بينما وصل فريق تشيلسي عددة مرات إلي مرمي الريدز ولكن لم يستطيع التسجيل.

وخلال المباراة أجرى الألماني يورجن كلوب تعديل على تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين " كاراباوا كاب"، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الأحماء.