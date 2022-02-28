التعاقدات الزراعية.. علي طاولة زراعة الشيوخ اليوم

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تعقد لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية والأمن الغذائى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، اجتماعا اليوم الإثنين، لدراسة ومناقشة موضوع التعاقدات الزراعية، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

دوت الخليج

وكانت قد أوصت لجنة الزراعة والقرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، بعدد ٢٣ توصية تستهدف تنمية الثروة الحيوانية.

زراعة الشيوخ: 23 توصية لتنمية الثروة الحيوانية

وتضمنت أهم توصيات اللجنة، ضرورة التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف بالأراضى الجديدة وبالأخص الذرة الصفراء وفول الصويا، ورفع إنتاجية الفدان منهما مع الاستخدام الأمثل لبدائل الأعلاف واستخدام طرق تغذية بديلة، بالإضافة إلى توفير الأعلاف وتنظيم توزيعها، والعمل على تحسين نوعية الأعلاف وطريقة تصنيعها وتطويرها بأساليب علمية وتكنولوجية مناسبة.

و تضمنت أيضا، تكثيف الرقابة على صناعة الأعلاف وتداولها، والعمل على وضع تيسيرات خاصة بإصدار تراخيص كل أنشطة الثروة الحيوانية وصناعة الأعلاف، والتوسع في إنشاء مراكز تجميع الألبان ذات المواصفات القياسية العالمية، وكذلك تشديد الرقابة على مصانع الألبان المحلية ومنع تداول الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأيضا تضمنت أهم التوصيات، تنمية الوعى المجتمعى لدى المستهلكين بسلامة الألبان المعبأة والتحسين الوراثى للسلالات الموجودة وتأصيل سلالات عالية الإنتاجية للألبان واللحوم.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية قطاع الثروة الحيوانية لاسيما وأنه يتعلق بتأمين الغذاء المصرى، وهو الأمر الذى ينال اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف الجبلى، ان هناك عدد من التحديات التي تواجه ذلك القطاع مثل أسعار الأعلاف وتوزيع الألبان، وغيرها، وتحسين السلالات، وهو الأمر الذى يتطلب وجود رؤية مستقبلية لمواجهة تلك التحديات والعمل على تأمين الغذاء المصرى، محليا، وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأوضح ان قطاع الغذاء في مصر، أصبح من القطاعات المربحة اقتصاديا، والتي تشجع للعمل فيها، وتحقيق أرباح، وبالتالي تحقيق احتياجات المواطن.