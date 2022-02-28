توجيه السيسى باستكمال مراحل مشروع الصوامع الاستراتيجية تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - كما اهتمت الصحف بنشر مباحثات الرئيس السيسى مع الملك عبدالله الثانى ملك الأردن هاتفيا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف القطاعات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسلطت الصحف الضوء على الإشادة باختيار مصر ضمن 6 دول اختارتها منظمة الصحة العالمية، لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح بتقنية الحامض الريبوزى المرسال mRNA.

وفى التفاصيل، أفردت صحف القاهرة صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، بهدف زيادة حجمها الاستيعابى والتخزينى والمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، ومتابعة أسعارها السوقية، خاصة المدرج منها على بطاقة التموين، التى تتحمل الدولة الزيادات التى تمت عليها حتى الآن.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة السفير بسام راضى قوله "إن الاجتماع استعرض موقف السلع الإستراتيجية الغذائية ومتابعة توافرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك".

وأوضحت أن وزير التموين أكد - خلال الاجتماع - عدم وجود أى مشكلة فى توفير السلع الأساسية، خاصة القمح والأرز، حيث أوضح أن الدولة تمتلك احتياطيا يكفى لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلى حتى نهاية العام الجارى من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجى للقمح يصل إلى 4 أشهر، فى حين سيبدأ موسم الإنتاج المحلى فى أبريل القادم، والمستهدف هو الوصول إلى 4 ملايين طن، وتم تحديد سعر توريد الأردب بـ 810 جنيهات، بزيادة مقدارها 100 جنيه على العام الماضى.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس اطلع أيضًا على استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ووجه بضرورة توفير جميع السلع، والتنسيق مع المحافظات والغرف التجارية، لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية، لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة.

وفى شأن رئاسى آخر، تحت عنوان "الرئيس يبحث مع ملك الأردن ملفات التعاون والقضايا الإقليمية والدولية"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تلقى أمس اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثانى ملك الأردن.

ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائى فى مختلف القطاعات، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الملك عبدالله - خلال الاتصال - عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن وتميزها فى ظل التنسيق الدائم بين قيادتى البلدين، مؤكدًا تطلعه للدفع قدما بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة، مشيدا بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية مؤخرًا بالقاهرة برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

وأوضح السفير بسام راضى أن الرئيس السيسى عبر لشقيقه الملك عبد الله عن الإشادة بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشددا على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائى المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التى أسفرت عن اجتماعات اللجنة العليا الأخيرة بين الجانبين.

وفى الشأن الصحى، وتحت عنوان "إشادة باختيار مصر لتصنيع لقاحات كورونا.. تأسيس شركة قابضة لإنشاء وإدارة المستشفيات وصيانتها" نشرت صحف القاهرة إشادة مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس الإدارة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، باختيار مصر ضمن 6 دول اختارتها منظمة الصحة العالمية؛ لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح بتقنية الحامض الريبوزى المرسال mRNA.

ونقلت (الأخبار) عن الدكتور أحمد السبكى قوله "إن ذلك بمثابة شهادة دولية جديدة تعكس ثقة المنظمة والمجتمع الدولى فى اهتمام القيادة السياسية فى مصر بدعم الصحة وقدرات مصر الصحية وإمكاناتها فى إنتاج وتصنيع اللقاحات، وإحداث الفارق فى الرعاية الصحية، وذلك بالشكل الذى يعزز الأمن الصحى المصرى والأفريقى والعربى".

وأشار السبكى إلى أن هذا الاختيار يؤكد أن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة ليس فقط لمواجهة كورونا، وإنما العمل على تصنيع اللقاحات بأحدث وسائل التكنولوجيا لتصبح من أوائل الدول فى القارة الأفريقية، لاستقبال التكنولوجيا اللازمة لإنتاج لقاحات MRNA، واستكشاف الفرص والتحديات والسبل الممكنة لإنشاء قدرات تصنيعية للقاحات والبدائل العلاجية فى أفريقيا.

كما أشاد المجلس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 2022، والخاص بنقل تبعية عدد (26) منشأة صحية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحل محل هذه الجهات فى كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، لتتولى هيئة الرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها، وذلك وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وفى الشان البرلمانى، نشرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس الشيوخ وافق - خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الموحد، المقدم من الحكومة، والذى يهدف لمعالجة القصور التشريعى والتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ويواكب ما طرأ على سوق التأمين من متغيرات وتطور تكنولوجى، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة‪‪.‬‬

من جانبها، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) فى صفحتها الأولى، تحت عنوان "مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ لبحث أزمة الحرب" أن وزارة الخارجية المصرية، دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية فى أوكرانيا.

وأضافت أن القائم بأعمال السفير الأوكرانى فى مصر روسلان نيتشاى، طالب بدعم القاهرة فى مختلف المجالات، خاصة سياسيا وإنسانيا وطبيا، فى الحرب الدائرة بين بلاده وروسيا، مشيرا إلى أنه فى أعقاب انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار من الممكن أن تكون مصر بلدا لإجراء التفاوض والحوار بين موسكو وكييف، خاصة أن هناك علاقات قوية بين مصر وروسيا، مؤكدا أنه خاطب جامعة الدول العربية لإيضاح موقفها من الأزمة الدائرة بين بلاده وروسيا.

وأشارت (المصرى اليوم) إلى أن ممثلى الجالية المصرية فى أوكرانيا أعلنوا إصابة مصرى، يدعى "محمد سعد محمد زايد"، مقيم ويعمل فى (خاركوف) الأوكرانية؛ نتيجة قصف جوى بأحد شوارع المدينة، موضحين - خلال اجتماع، عقدته عبر تطبيق "زووم" وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم - أن حالته الآن مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية العاجلة داخل المستشفى عقب إجراء جراحة.

وفى تناولها للشان المحلى أيضا، ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "هالة السعيد: مشروعات الإسكان توفر فرص العمل وتحقق التنمية" أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أهمية المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان، فى توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذلك تحقيق التنمية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، خصوصًا للعمالة المحلية بالمحافظات المنفذ بها المشروعات.

ونقلت (الأهرام) عن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - فى الاجتماع الموسع لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالى 2022 - 2023 عبر الفيديو كونفرانس - قوله إن هناك تطورا واضحا فى الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالى 2022 - 2023، مقارنة بالعام المالى 2021 - 2022، وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة فى حجم المشروعات التى تتولى جهات الوزارة المختلفة تنفيذها، سواء فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، والإسكان، وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم أيضا خلال الاجتماع مناقشة استكمال المشروعات الحالية، ولاسيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات المحاور والطرق، من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطن المصرى، والمساهمة فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، كما استعرض قيادات القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، الخطط الاستثمارية الخاصة بكل قطاع، والمشروعات المختلفة التى يجرى استكمالها، أو سيتم تنفيذها، لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.