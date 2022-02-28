عاجل- التنمية المحلية تعلن نتيجة الموجة 19 لإزالة التعديات (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى حققتها المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى انطلقت فى الفترة من 6 فبراير حتى 26 فبراير 2022.





ويأتى ذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية بإزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية المعتدى عليها والبناء المخالف، وضرورة فرض هيبة الدولة، والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وتنفيذا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأشار محمود شعراوى الى أن إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ19 بلغ 10 آلاف و63 مبنى على مساحة 2.2 مليون متر مربع فى جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات أزالت 1195 حالة تعد على أراضى زراعية أملاك دولة على مساحة 6905 أفدنة.

وأكد شعراوى التنسيق بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى تنفيذ جميع الازالات التى تمت خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالحسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

و كشف التقرير الذى تلقاه شعراوى عن جهود مختلف المحافظات فى إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضى ملك الدولة، وكانت أكثر المحافظات عددا فى حالات إزالات المبانى المخالفة محافظة البحيرة بـ 1924 مبنى على مساحة 442 ألف متر مربع، ثم محافظة الشرقية بـ 1722 مبنى على مساحة 248 ألف متر مربع، وبنى سويف بـ 681 مبنى على مساحة 211 ألف متر مربع، وأسيوط بـ 536 مبنى على مساحة 51ألف متر مربع، والأقصر بـ 491 مبنى على مساحة 87 ألف متر مربع، فيما كانت محافظة الجيزة أكبر المحافظات فى مساحة الأراضى الزراعية التى تم إزالة التعديات عليها بمساحة 3708 أفدنة، والوادى الجديد بمساحة 1638 فدانا، والشرقية بمساحة 945 فدانا.

وشدد الوزير على استمرار تكثيف الحملات اليومية خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 والتى ستبدأ فى الفترة من 6 إلى 26مارس 2022، مؤكدا أن الدولة بكل أجهزتها المعنية ستتصدى بكل حزم لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف محمود شعراوى أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع منذ بدء الموجة الـ 19 وبصورة يومية وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة المستهدفة، وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وطالب محمود شعراوى المحافظين باستمرار التركيز خلال المرحلة الثالثة على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الرى، وكذا حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 قد بدأت من 19 يناير 2022 وحتى 30 يناير 2022، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 6 فبراير 2022 وحتى 26 فبراير 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 مارس 2022 وحتى 26 مارس 2022.