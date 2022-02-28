محلية البرلمان تستكمل زيارتها الميدانية لمحافظة أسيوط..اليوم

/682102/محلية-البرلمان-تستكمل-زيارتها-الميدانية-لمحافظة-أسيوطاليوم

دوت الخليج

وكان قد استقبل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف،أمس الأحد، وفد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والذى يزور المحافظة لتفقد عدد من المشروعات.

محلية النواب تتفقد عدد من المشروعات التنموية ببني سويف

وضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

وتضمن برنامج الزيارة عرض presentation عن مجهودات وإنجازات المحافظة، وتفقـد وحـدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، وتفقـد المركز التكنولوجي بديـــوان عـام المحافظـة، وزيارة الكورنيش السفلي (ممشى بني سويف السياحي)، وزيارة مخر السـيل بقرية ستـور مـرکـز بني سـويف، وزيارة توسعات محطة الصرف الصحي بقرية تزمنت الشرقية، زيارة النصب التذكاري بحديقة الشلال بمدينة بني سويف، تفقد موقـع الموقف الجديد أسفل محور علي منصور، تفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الحمام بمركز ناصر (مجمع خدمات مواطنين - مجمع زراعي - وحدة صحية).

وشهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي ووثائقى عن تاريخ محافظة بنى سويف، حيث تم تنفيذ مشروعات قومية وخدمية بتكلفة 105 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، منها محور عدلى منصور وأكبر مجمع للرخام والجرانيت، وإنشاء جامعة أهلية، ومحاور وطرق وكبارى، والانتهاء من 219 مشروع خدمي آخر، وتنفيذ مشروعات صغيرة، مما جعل محافظة بنى سويف تمتلك مقومات جذب الاستثمار، ودعم قطاع الصناعة والزراعة، وقطاع المشروعات الصغيرة الذى يوفر العديد من فرص العمل.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، أن الزيارات الميدانية لها أهمية كبرى وأن الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجنة الإدارة المحلية تخرج من رحم بعض الأمور الهامة أولها طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والملفات العامة التى يتم مناقشتها، والميزانيات العامة للمحافظات.