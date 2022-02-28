عاجل- مدبولى: «حياة كريمة» أكبر مشروع تتموى عالميا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، لتطوير الدولة المصرية، والتوجه نحو الجمهورية الجديدة، من خلال مشروعات تنفذ فى كل ربوع مصر.





وأوضح مدبولى خلال كلمته فى فعالية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن مصر على مدار السبع السنوات، حققت حجم نمو غير مسبوق على الإطلاق، وما يحدث خطوة من ألف خطوة نحو تنمية الوطن، كما أن الحكومة تسعى لترتقى بالعنصر البشرى الذى هو قوام هذه الدولة.

وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة، أكبر مشروع تنموى يتم تنفيذه فى العالم، ويستهدف نحو 60 مليون مواطن مصرى، لافتا إلى أن الزيادة السكانية، تمثل تحديا قائما للدولة المصرية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مقر إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الإثنين، بحضور كبار رجال الدولة.

ويتمثل الهدف الاستراتيجى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية 2021 - 2023 فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، من خلال ضبط النمو السكانى، وكذلك اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية، مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة.

ويعد الهدف الرئيسى منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع تأكيد أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة والطفل.