/682176/وزير-الإسكان-يصدر-قرارين-بشأ-مخالفات-البناء-بمدينتي-الوراق-والفشن-الجديدتين

دوت الخليج

وأكد الجزار، علي مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداءً لحق الدولة.

وزير الإسكان يُصدر قرارين بشأ مخالفات البناء بمدينتي الوراق والفشن الجديدتين

وأضاف وزير الإسكان، أنه شمل القراران إزالة مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها (۱۰۸) مخالفات والمتمثلة في البنـاء بدون ترخيص، وكذلك إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 2.6 فدان حوالي (١٠٥٤٩م٢) تقريباً المملوكة للهيئة والواقعة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة والمطِّلة على الحد الشرقي للمدينة مباشرة، وتمتد ناحية غرب المدينة والمتمثلة في أرض مستغلة بنشاط زراعي بدون سند قانوني.

وتابع الجزار: ونص القراران على أن يتولى جهازا مدينتي الوراق والفشن الجديدتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

وكان قد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة الأربعاء الماضى 23/2/2022، على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والتي تقدم بها وزير الإسكان، بعد التشاور مع وزير النقل، ووزير التنمية المحلية، واستطلاع رأى الغرفة الصناعية المختصة باتحاد الصناعات المصرية، نفاذاً للمادة الثالثة من القانون.

قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية من خلال اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 1020 لسنة 2020، برئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعضوية ممثلين عن وزارات (الدفاع - الداخلية - النقل - التنمية المحلية – المالية - الكهرباء والطاقة المتجددة)، وهيئة الرقابة الإدارية، وشعبة الإعلان باتحاد الصناعات المصرية، مشيراً إلى أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية، لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء المُعلن أو الجهات الإدارية.