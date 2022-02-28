ترتيب جدول الدوري المصري موسم 2022

يدخل فريق إيسترن كومباني مباراته اليوم الإثنين، ضد فريق سيراميكا، علي ملعب بتروسبورت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب جدول الدوري المصري

1-بيراميدز 23 نقطة

2-الأهلي 22 نقطة

3-سموحة 22 نقطة

4-الزمالك 19 نقطة

5-المصري 15 نقطة

6-فيوتشر 15 نقطة

7-فاركو 15 نقطة

8-الجونة 14 نقطة

9-الاتحاد السكندري 13 نقطة

10-إنبي 13 نقطة

11-سيراميكا كيلوبترا 12 نقطة

12-غزل المحلة 12 نقطة

13-البنك الأهلي 11 نقطة

14-طلائع الجيش 9 نقاط

15-المقاولون العرب 8 نقاط

16-مصر المقاصة 8 نقاط

17الإسماعيلي 3 نقاط

18إيسترن كومباني 3 نقاط.

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة بالتعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ سيراميكا بالتهديد في أول المباراة ، في محاولة خطرة مرت بسلام على شباك غزل المحلة، ليعود اللقاء بالضغط والتكتل في وسط الملعب.

بهذا التعادل يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 12 نقطة، ليحتل المركز التاسع بفارق الأهداف عن غزل المحلة الذي ارتفع رصيده لنفس العدد من النقاط، ليستمر الفرقيقان في نفس مركزيهما ليفشلا في التقدم نحو المربع الذهبي بعد النتيجة التي أفادت الفرق الأخرى في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: علاء عطا - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: بلال السعيداني - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم.

خط الهجوم باسم مرسي - شادي حسين .

نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة بكأس الرابطة

حقق فريق غزل المحلة الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين ف الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح هشام عادل سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثامنة عشر ، من خلال صاروخية في الزاوية اليسرى من المرمى، ليرد سيراميكا عن طريق وينفول كوبينا بالتعادل في نفس الزاوية بصاروخية ولا أروع,