/682183/هدى-المفتي-عرض-مستمر-من-الشائعات-العاطفية-آخرها-ارتباطها-بـ-ويجز

أثارت الفنانة هدى المفتي الجدل بعدما قامت بتصوير فيديو لها كانت تغني فيه أغنية «البخت» لـ ويجز، وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، مما جعل الجمهور يتوقع بأنهم مرتبطين، ولم تكن هذه المرة الأولى لإثارة الجدل حيث توقع الجمهور سابقًا بأن هناك علاقة تجمعها بالهضبة عمرو دياب.

دوت الخليج يرصد لكم إثارة الفنان هدى المفتي للجدل بشكر مستمر وذلك خلال السطور القادمة.

هدى المفتي وارتباطها بعمرو دياب

أختار الهضبة عمرو دياب هدى المفتي لتكون بطلة كليبه الذي طرحه العام الماضي «الدنيا بترقص» والتي حققت ملايين المشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ونالت إعجاب الجمهور بشكل كبير.

وعملت كموديل في كليب الأغنية وقد سبقتها الفنانة دينا الشربيني في صيف عام 2020 بعدما ظهرت كموديل في كليبة أغنية «أماكن السهر» الذي حقق مشاهدات عالية بعدما تم طرحه بمدة قصيرة، وتم تصويرها على أحد الشواطئ وهي من ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، وكلمات تامر حسين.

وقد نفى العديد من المقربين لكلًا من عمرو دياب وهدى المفتي، حقيقة وجود علاقة عاطفية بينهم، وأنها موديل فقط في هذا الكليب، لأن عمرو دياب يفضل هذا النوع من الموديلزالقريبين في الشكل والملابس من دينا الشربيني، وهي هدى المفتي، وذلك كإختياره لدينا الشربيني من قبل.

هدى المفتي وحقيقة علاقتها بـ ويجز

تعاطف رواد التواصل الإجتماعي مع تراك «البخت» لـ ويجز الذي طرحه خلال الأيام القليلة الماضية، وكان من النوع الحزين الذي شكى فيه من خذلان حبيبته له، وبعدما صورت هدى المفتي هذا الفيديو وكانت تغني فيه هذه الأغنية مع الأغنية الأصلية التي شغلتها في الخليفة الخاصة بالفيديو، مما أثار دهشة الجمهور حول حقيقة وجود علاقة ارتباط بين هدى المفتي وويجز، وأنها حبيبته التي خذلته، والذي أكد للجمهور ذلك تعاونهم في مسلسل «بيمبو» وقد ظهرت من قبل في كواليس إحدى حفلات ويجز وهي تقوم بالغناء معه.

والكثير من العلامات الأخرى التي جمعها الجمهور لكي يصلوا إلي حقيقة إرتباطهم، حيث كانت أبرز علامة هي وضع كلاهما في صندوق وصف الحسابات الرسمية لديهم على انستجران أو ما بيعرف بـ «البايو» رمز حمامة السلام، مما أكد للجمهور حقيقة تخميناتهم.