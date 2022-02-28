عاجل- الصحة: الرئيس السيىسى يكلف بتدشين مبادرات للكشف عن الأورام

جدة - نرمين السيد - قال القائم بأعمال وزارة الصحة، إن الوزارة مشتركة فى كل محاور المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن جودة الحياة معنية للأب، والأم، والابن، ومن هنا كان انطلاق المبادرات الرئاسية الصحية والتى وصلت لـ 12 مبادرة، بهدف تنمية الأسرة المصرية.





وأضاف القائم بأعمال وزارة الصحة خلال كلمته فى فعالية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن مشروع القضاء على فيروس سى، يعتبر أكبر مسح طبى حدث على مستوى العالم، لافتا إلى جهود الدولة فى فحص الأمراض المزمنة، من خلال المبادرات التى تسيرها الصحة بشكل يومى.

وبين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف بتنظيم مبادرات للكشف عن الأورام، حتى تكون مصر أكبر دولة على مستوى العالم فى تقديم خدمات المسح الصحى المتكاملة.

ويتمثل الهدف الاستراتيجى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية 2021 - 2023 فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، من خلال ضبط النمو السكانى، وكذلك اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية، مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة.

ويعد الهدف الرئيسى منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع تأكيد أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة والطفل.