القوى العاملة: تعيين 1166 شابا منهم 11  «قادرون باختلاف» بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1166 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 11 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





وأوضح وزير القوى العاملة أن المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 45 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 12 عامل مسجل، و14 ألفا و625 جنيه لـ 28 عاملا رعاية صحية، فضلا عن تسجيل 64 عاملا جديدا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وقال أحمد القللى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضى إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 737 منشأة وتم القيام بـ 22 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 5 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 137 شكوى عمالية تم إحالة 13 شكوى منهم للقضاء، و10 لجهات أخرى، ومازالت 63 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1648 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1648 عاملا على مهن مختلفة، وعقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 14 متدربة .

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 362 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.