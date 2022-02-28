عاجل- السيسى يشاهد أغنية «جينا الدنيا جينا» خلال إطلاق مشروع تنمية الأسرة

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، أغنية "جينا الدنيا جينا"، والتى سلطت الضوء على خطورة الزيادة السكانية على الخدمات المقدمة للأطفال سواء على المستوى التعليمى، أو الصحى، أو النفسى.





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مقر إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الإثنين، بحضور كبار رجال الدولة. ويتمثل الهدف الاستراتيجى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية 2021 - 2023 فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، من خلال ضبط النمو السكانى، وكذلك اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية، مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة. ويعد الهدف الرئيسى منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع تأكيد أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة والطفل.

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