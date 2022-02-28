«الصحة» تطلق 57 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية خلال 10 أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 57 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من اليوم وحتى الخميس 10 مارس 2022، وذلك بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أن هذه القوافل تبدأ من اليوم وتستمر حتى الغد بمناطق سيدي شبيب مركز الضبعة محافظة مطروح، ومنشأة شومان مركز جمصة محافظة الدقهلية، ومركز طبي السبعين فدان بحي المقطم، محافظة القاهرة، ودير الجنوس، مركز مغاغة محافظة المنيا، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية مجانية يومي 1 و2 مارس بمناطق القبايات، حي أطفيح، محافظة الجيزة، والغريب، مركز ساحل سليم، محافظة أسيوط، وساحل دجوي، مركز بنها، محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية بمناطق أبوسمبل السياحي بمحافظة أسوان، والبحر قمولا مركز نقادة محافظة قنا، وكفر بني غريان مركز قويسنا محافظة المنوفية، وعلوش محافظة مطروح، والحيية مركز الفشن محافظة بني سويف، وأم رزق مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادي الحسوة مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والسجاعية، مركز المحلة ثان، محافظة الغربية، ومركز طبي الأسمرات، بحي المقطم، محافظة القاهرة، وبغداد مركز التحرير محافظة البحيرة، والكشح مركز دار السلام محافظة سوهاج، وذلك يومي 2 و 3 مارس المقبل.

ونوه "عبدالغفار" إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية مجانية يومي 3 و4 مارس في منطقة الخطارة القديمة مركز الصالحية الجديدة محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق وادي فيران مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والايشيط مركز المحلة ثان محافظة الغربية، وكفر الشناوي مركز فارسكور، محافظة دمياط، وكرداسة بحي كرداسة محافظة الجيزة، وذلك يومي 4 و5 من الشهر نفسه.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 5 و6 من شهر مارس في مناطق المطمر مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، والسيقا مركز طوخ محافظة القليوبية، والمساوية مركز استا محافظة الأقصر، ومعجون مركز سمسطا محافظة بني سويف، وجرقس مركز سنورس محافظة الفيوم، والفتوح مركز فوه، محافظة كفر الشيخ، وآبار الملك مركز أخميم محافظة سوهاج.

وتابعت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق ابيس2 مركز شرق محافظة الإسكندرية، وزخيرة مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، والتوفيقية مركز كوم امبو محافظة أسوان، وذلك في يومي 6 و7 مارس، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية بمناطق كفر حافظ مركز أبوحماد محافظة الشرقية، ومركز شباب أبوخروع مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية، وكفر الشيخ هلال مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ومركز طبي صقر قريش بحي البساتين محافظة القاهرة، وتندة مركز ملوي محافظة المنيا، وخنيزة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وذلك في يومي 7 و8 من شهر مارس المقبل.

وذكرت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 8 و9 مارس بمناطق القبايات بحي أطفيح محافظة الجيزة، ومرزوق مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، والبصرة مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والتناغة مركز ساحل سليم محافظة أسيوط.

واختتمت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 14 قافلة طبية يومي 9 و 10 مارس بمناطق النزل مركز إدفو شرق، محافظة أسوان، وكفر الشبع مركز الشهداء محافظة المنوفية، وسيدنا هود مركز حمام محافظة مطروح، والقصر مركز نجع حمادي محافظة قنا، ومركز شباب جنيقة بحي الجناين محافظة السويس، ومرسي حميرة – حدربة مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، وكوم أبوراضي مركز الواسطى محافظة بني سويف، ووادي الجوفة – وادي سهب مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والمرابعين مركز كفر سعد محافظة دمياط، وميت بدر حلاوة مركز سمنود محافظة الغربية، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، والسلطان حسن مركز أوقرقاص محافظة المنيا، وبيت علام مركز جرجا محافظة سوهاج، والنييرة مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة.