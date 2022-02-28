الرئيس السيسى: الناس خرجت فى 2011 لأنه مفيش رضا مجتمعى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب خرج في عام 2011 لعدم وجود رضا المجتمعي داخل البلاد.

وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية عن ما حدث في عام 2011 "الناس مش راضية.. مفيش حاجة مكفية.. ومفيش تعليم كويس.. وبدل ما نقول أن أداء المواطن بقينا في مواجهة الدولة.. نعمل دراما.. ومش باخدكم بعيد عن الهدف.. بنتكلم عن الحفاظ على الدولة المصرية وعدم الانزلاق للخراب والدمار.. الناس تعبانة وعاوزه تغيير صحيح.. بس اتغير ازاي.. اللى بنتكلم فيه.. بنغير أسباب التردى".

ويعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.