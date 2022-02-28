ما هو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس السيسى؟

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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

دوت الخليج

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، سيتم تنفيذه خلال العامين الماليين (2021/2022 ـ 2023/2024) .

وشهد المشروع تنفيذ مرحلة تجريبية في 14 قرية في الفترة من شهر يوليو حتى ديسمبر 2021.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

كما يستهدف أيضا تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، من خلال خطة تقوم على تدريب السيدات ودعمهم لتنفيذ نحو 250 ألف مشروع متناهي الصغر يخدم حوالي 600 ألف سيدة، إلى جانب تطوير 60 من وحدات صحة وتنمية الأسرة، وإقامة 3305 حضانات، و 73 مشغلاً إنتاجياً.

وسيعمل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، على توفير احتياجات السيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحتها بالمجان للجميع، مع توطين 1500 طبيبة وتدريبهن وتوزيعهن على القرى المستهدفة، ورفع الوعي بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف 2 مليون شاب وشابة في سن الزواج بدورات التوعية بواسطة 700 متدرب.

كما تتضمن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية، فضلا عن إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة.

وكذلك تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.

ووضعت الحكومة 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة، وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي، ويتضمن ذلك المحور تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تقوم الدولة بتنفيذه، بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.