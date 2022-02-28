غدا.. لطيفة ضيفة أنس بوخش في برنامج «ABtalks» على يوتيوب

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دوت الخليج يرصد لكم حلول الفنانة لطيفة التونسية كضيفة في برنامج «ABtalks»غدا وذلك خلال السطور القادمة.

لطيفة التونسية مع أنس بوخش

شارك أنس بوخش متابعي الصفحة الرسمية للبرنامج حلول لطيفة التونسية، في صورة تجمعه بالفنانة لطيفة، وكتب عليها:أسطورة الموسيقى التونسية لطيفة. مغنية وممثلة يحبها الكثيرون. بعد أن بدأت حياتها المهنية في الثمانينات، مرت لطيفة برحلة طويلة محترمة للغاية داخل وخارج المسرح. كضيفتنا التالية، لطيفة تتحدث عن حبها لوطنها وموسيقاها وشهرتها.. ترقبوا الحلقة القادمة. الثلاثاء ٩ مساءً بتوقيت الإمارات.

معلومات عن أنس بوخش

ولد أنس يوم 3 أغسطس عام 1981 وهو إعلامي ورائد أعمال إماراتي ويعتبر المؤسس المشارك لنادي أهداف الرياضي ومؤسس شركة شركة بوخش براذرز، وشريك في عدة شركات أخرى، وهو عضو مجلس إدارة في مجلس دبي الرياضي، وقد ذاع صيته بتقديم وإعداد "ABtalks"، وهو سلسلة من المقابلات الحوارية التي تعرض على اليوتيوب، وقد جذبت حلقاته نحو 40 مليون مشاهدة، وحاز على جائزة الشارقة لعام 2016، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2006.

معلومات عن لطيفة التونسية

ولدت لطيفة يوم 14 فبراير عام 1961 في تونس بمنطقة سيدي عمر في ولاية منوبة لأب عسكري حارب في المغرب العربي وأم لا تعرف القراءة والكتابة وهناك في مدرسة الأخوة تلقت تعليمها حتى المرحلة الثانوية، ثم تابعت دراستها في القاهرة حيث نالت من أكاديمية الفنون المعهد العالي للموسيقى العربية درجة البكالوريوس بتقدير امتياز، تبعه دبلومة بدرجة امتياز مضاعف، ولها العديد من التجارب في التمثيل، مثل: فيلم سكوت حنصوروقد اختارها المخرج يوسف شاهين للقيام بدور البطولة في فيلم، وأيضًا قامت دور البطولة في مسرحية حكم الرعيان التي كتبها منصور الرحباني وذلك في عام 2004، كما ظهرت عام 2007 في الحلقة السابعة من النسخة العربية لمسلسل لحظات حرجة بشخصيتها الحقيقية، وظهرت عام 2016 بطلة مسلسل كلمة سر بشخصية رحمة.