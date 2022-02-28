تعرف على بطولات محمد صلاح مع ليفربول

حقق ليفربول أمس الأحد، الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

محمد صلاح 5 بطولات مع فريق ليفربول الإنجليزي

فيما حقق محمد صلاح أول بطولة مع ليفربول، في موسم 2019، ن توتنهام الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

بينما حقق فريق ليفربول بطولة دوري أطال أوروبا، وفيما نجح في التتويج بلقب بطولة السوبر الأوروبي، وأيضًا كأس العالم للأندية في الموسم نفسه.

وفي موسم 2019 استطاع الريدز التتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام لـ 30 عام.

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

ضرب تشيلسي بالعديد من الكرات الخطرة بجانب هدفين، وتقنية الفار تلغي الهدفين بداعي التسلل، والذي جاء بالأول عن طريق روميرو لوكاكو وكاي هافريتز.

فيما ظل الألماني روديجر مدافع تشيلسي، حراسة محمد صلاح لتقليل خطورة الفرعون على إدوارد ميندي حارس البلوز.

وأهدار ليفربول العديد من الفرص الضائعة، بينما وصل فريق تشيلسي عددة مرات إلي مرمي الريدز ولكن لم يستطيع التسجيل.

وخلال المباراة أجرى الألماني يورجن كلوب تعديل على تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين " كاراباوا كاب"، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الأحماء.

شكيل ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة :

‏في حراسة المرمي كيليهير

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - ارنولد

في خط الوسط: تياجو الكانترا - فابينيو - هندرسون - دياز

في خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح.