نائب التنسيقية يتقدم باقتراح بشأن«الإرث الإلكتروني» للتعامل مع المنصات والحسابات بعد وفاة أصحابها

/682191/نائب-التنسيقية-يتقدم-باقتراح-بشأنالإرث-الإلكتروني-للتعامل-مع-المنصات-والحسابات-بعد-وفاة-أصحابها

دوت الخليج

الإرث الإلكتروني

واوضح محمود القط فى الاقتراح المقدم منه، الإنسان يعيش في العالم الرقمي، الذي غيرت الأجهزة والتطبيقات فيه مفهومي الزمان والمكان، وفرضت أنماظا جديدة من السلوك والثقافة والمعاملات، مع تحديات واسعة النطاق على صعيد منظومة المفاهيم ، لافتا إلى أن المنصات و التطبيقات الالكترونية تحتوي على معلومات وصور بالإضافة الى المعلومات الرقمية،و أموال مودعة في الحسابات المختلفة الخاصة بالتطبيقات المختلفة، مما أدى إلى أن يكون هناك الية لتوزيعها على المستفيدين بعد وفاة صاحب الحساب أو التطبيق لذلك نجد بعض المنصات و التطبيقات الالكترونية قد انتبهت و قامت ببعض الإجراءات المنظمة للتعامل مع صاحب الحساب بعد الوفاة مما أدى الى أن نقترح آلية للتعامل مع الإرث الرقمي كما سيتم توضيحه في المذكرة الإيضاحية.

المذكرة الإيضاحية للمقترح برغبة الخاصة باليات التعامل القانوني مع الإرث الرقمي

وقال النائب محمود القط، فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المقدم منه، أن الإرث الرقمي"، هو الوضع القانوني للأصول والحسابات الرقمية للشخص بعد وفاته و الأصول الرقمية هي البيانات والنصوص ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق والملفات الصوتية والمرئية والصور، إضافة إلى محتوى وسائل وشبكات الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي والمدونات وسجلات الرعاية الصحية وسجلات التأمين الصحي وبرامج الكمبيوتر وتراخيص البرمجيات وقواعد البيانات، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور، والتي جرى إنشاؤها أو إرسالها؛ أو استلامها أو تخزينها بوساطة وسائل رقمية على جهاز إلكتروني، علما أن الحياة الرقمية هي النشاط الإلكتروني الذي يتضمن كل ما تقدم. لذلك انتبهت بعض المنصات و التطبيقات لأهمية وجود من يتعامل مع المنصات و الحسابات بعد وفاة أصحابها فقد قامت فيس بوك Facebook بإضافة خاصية جديدة تتيح للمستخدمين اختيار شخص أو أكثر له الحق في استخدام حساباتهم الشخصية بعد الوفاة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة Apple قامت بإضافة خاصية جديدة تتيح لمستخدمي أجهزتها وأنظمتها إضافة عدد من الورثة الرقميين بحد أقصى 5 أشخاص لهم الحق في استخدام بيانات حساب المتوفي وإضافاتها لحساباتهم والتعامل مع الحساب الخاص بالمستخدم بعد الوفاة.

وأشار أمين سر لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن حسابات اليوتيوب و غيرها من المنصات أصبحت مصدر اموال تعمل على الاستمرارية و التراكمية لذلك نقترح وضع آليات و محددات للإرث الرقمي بحيث نضمن حقوق اصحاب الحسابات بعد وفاتهم ووصول إرثهم إلى مستحقيه.

وطالب القط باحالة طلب الاقتراح برغبة إلى اللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس.