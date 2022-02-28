الداخلية تخطر الشيوخ بخلو مقعد النائب محمود الكردوسي

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أخطرت وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ بخلو مقعد النائب محمود الكردوسي، والذي وافقته المنية الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج

تأبين العضو المتوفى

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الإجراءات حال خلو أحد المقاعد في المجلس : فوفقا للمادة رقم 256 من اللائحة الداخلية للمجلس، يقوم وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أحد الأعضاء في خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، وفي الجلسة التالية يتم إعلان خلو مكانه.

النائب محمود الكردوسى

ويعد النائب محمود الكردوسى هو النائب الثانى المعين الذى وافته المنية، الفصل التشريعى الأولى لمجلس الشيوخ، بعد النائب إبراهيم حجازى، رئيس لجنة الشباب والرياضة، وتنظم لائحة وقانون المجلس إجراءات خلو مقاعدهم حيث تنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

رئيس الشيوخ ينعي النائب محمود الكردوسي

وكان قد نعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: يعز عليا أنا أنعى الزميل العزيز محمود الكردوسي، عضو المجلس والكاتب الصحفي الوطني، الذي وافته المنية أمس الأول، عندما يصل إخطار وزير الداخلية بشأن وفاة النائب محمود الكردوسي، سيتم إعلان خلو مقعد النائب الذي وافته المنية أمس الجمعة.