/682202/محافظ-القليوبية-يقود-حملة-لازالة-17حالة-تعدي-على-مساحة-1850-م2

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم الاثنين ، حملة مكبرة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التابعة لمركز ومدينة الخانكة يرافقه كلاً من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء عمرو أبو رية مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام والعقيد شريف الدخاخني مأمور مركز مدينة الخانكة والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة والمهندس ثابت صدقي مسئول بوحدة المتغيرات المكانية بالخانكة.

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وتمكنت الحملة من إزالة التعدي علي عدد 17 حالة بمساحة 1850 م2 وتنوعت المخالفات ما بين جمالونات وأعمدة وأسقف خرسانية ومنازل سويسي وقواعد خرسانيه وسملات بحوض الصفصاف بعرب العيايده مركز ومدينه الخانكه ، قد تم رصدهم من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة .

توجيهات رئيس مجلس الوزراء

"المحافظ" أكد أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء فإن وحدة المتغيرات المكانية والتي تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، تقوم برصد أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية بالأقمار الصناعية ، بصور مُحدثة، موجهاً بضرورة التحرك الفوري لكل رئيس مدينة يومياً لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها مع إرسال تقرير يومي يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات ويكون التقرير بصورة دورية.

تقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية

وشدد محافظ القليوبية، على المتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضى الزراعية ، مؤكداً على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعدى يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين .

استمرار الحملات لإزالة ما تبقى من مخالفات ولن يتم ترك أي مخالفه

واكد الهجان على استمرار الحملات لإزالة ما تبقى من مخالفات ولن يتم ترك أي مخالفه دون إزالتها أو التعامل معها، مؤكدا أن الحالات التي يتم إزالتها تم رصد بنائها خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب التصالح على المخالفات، وكلها تمت بالمخالفة على الأرض الزراعية.