سفير مصر بكوريا يستقبل رئيسة معهد اللغة الهيروغليفية

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى جمهورية كوريا، رئيسة معهد اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية بسول وخبيرة علم المصريات "جو هيو كانج" بمقر البعثة المصرية بسول.





أبدى السفير خالد عبد الرحمن تقديره لشغف الخبيرة الكورية بالحضارة الفرعونية وقيامها بتصميم وكتابة قصص عن الحضارة الفرعونية باللغة الهيروغليفية والمترجمة للغة الكورية، وهنأها على تكريمها من وزارة الثقافة الكورية على ذلك.

عبرت ”كانج“ عن احترامها وتقديرها للحضارة الفرعونية، وحرصها على أن تدرك الأجيال فى كوريا الجنوبية والعالم مختلف جوانب الحضارة الفرعونية، وكذلك عن تطلعها إلى ترجمة تلك الكتب لعدة لغات. وأضافت بأنها انتهت من إعداد تصور متكامل لكيفية نشر الثقافة الفرعونية من خلال تطبيقات تفاعلية وتصميم ألعاب إلكترونية مستعينة بأساطير وقصص فرعونية.