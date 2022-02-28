عاجل- القباج: 120 ألف وظيفة سنويا للمرأة من خلال «تكافل وكرامة»

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، توفير 120 ألف فرصة عمل سنويا للمرأة من خلال برنامج تكافل وكرامة، مؤكدة أن الجمعيات الأهلية تؤدى دورا مهما فى تحقيق أهداف برنامج تكافل وكرامة من خلال الإشراف على العديد من المشروعات بالتنسيق مع الوزارة.





وأضافت القباج خلال كلمتها فى فعالية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن برنامج تكافل وكرامة يعد من أهم البرامج التى تعتنى بالمرأة صحيا وتنمويا واقتصاديا، مشيرة إلى أن هناك 14 مليون مواطن يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة.

وأشارت إلى أنه كلما زاد الدور الإنتاجى للمرأة يقل دورها الإنجابى، موضحة أن الدولة تنفذ العديد من البرامج التى تهتم بتنمية المرأة من جميع الجهات.

ويتمثل الهدف الاستراتيجى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية 2021 - 2023 فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، من خلال ضبط النمو السكانى، وكذلك اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية، مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة.

ويعد الهدف الرئيسى منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع تأكيد أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة والطفل.