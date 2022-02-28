عاجل- الرئيس السيسى: الدكتور طارق شوقى خد على دماغه لما مات

جدة - نرمين السيد - ورد الرئيس السيسى على منادة البعض بالتطوير، خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية اليوم الإثنين، قائلاً: "الدكتور طارق شوقى خد على دماغه لما مات، لما جينا نتكلم فى تطوير التعليم".

ويتمثل الهدف الاستراتيجى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية 2021 - 2023 فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، من خلال ضبط النمو السكانى، وكذلك اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية، مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة.

ويعد الهدف الرئيسى منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع تأكيد أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وخصوصًا حقوق المرأة والطفل.