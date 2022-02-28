عاجل- السيسى: انتبهوا.. الزيادة السكانية تعيق قدرة الدولة على النمو

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس السيسى، خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية اليوم الإثنين، قائلاً: "يا مصريين اصحوا وانتبهوا قضية إننا نبنى مواطن كبيرة جدًا".

وبين الرئيس أن بعض الأفلام مثل "الإرهاب والكباب" جعلت من البلد خصمًا للمواطن، وشكلت فى ذهنه تلك الصورة، وبفضل الله نجونا فى 2011.

ويتمثل الهدف الاستراتيجى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية 2021 - 2023 فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، من خلال ضبط النمو السكانى، وكذلك اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية، مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة.

ويعد الهدف الرئيسى منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع تأكيد أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة والطفل.