عاجل- السيسى: «نفسى المرتبات تكون كويسة.. بس أنا مش قادر»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إن الدولة تحتاج لمضاعفة أعداد المستشفيات لتحسين الخدمات المقدمة للموالطنين، مشيرًا إلى الدولة تسعى إلى تغيير أسباب التدهور، والعمل على بناء مستقبل أفضل.





وتابع الرئيس السيسى، خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، قائلاً: "أنا نفسى المرتبات تكون كويسة، بس أنا مش قادر، مش مش عايز".

وأردف الرئيس: "قضية مصر مشتركة وليست قضية النظام.. احنا دولة مع بعضها، أنا زيكم ومعاكم ومنكم".

واستطرد: "مستقبل الأطفال أمانة فى رقبتنا قدام ربنا.. ياعم الشيخ.. يا أخونا فى الكنيسة، يا إبنى يالى فى التعليم القضية كبيرة جدًا".

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيىسى على ضرورة الفحص الطبى قبل الزواج، متابعًا: "من غشنا فليس منا، لازم تعمل الفحص الطبى، والأسر تقف عليه للولد والبنت".

ووجه الرئيس حديثه للأشخاص الذين لا يقدمون على الفحص الطبى قبل الزواج: "هو كده حلال؟ هو إحنا كده بنعرف ربنا؟ طالما بتقولوا شعب متدين بالفطرة.. خلوا سن الزواج البنت تاخد مداها والولد كذلك".

واختتم الرئيس: "إحنا شايفين وخايفين، وشوفنا بيترجم لفهم، واللى بيفهم أكتر بيتعذب أكتر، واللى مبيفهمش مرتاح".

ويتمثل الهدف الاستراتيجى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية 2021 - 2023 فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، من خلال ضبط النمو السكانى، وكذلك اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية، مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة.

ويعد الهدف الرئيسى منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع تأكيد أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة والطفل.