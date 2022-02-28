وزارة الخارجية توجه إلى سفارات مصر في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل...

على ضوء التطورات الأخيرة في الأراضي الأوكرانية، وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام ورعاية بأبنائها المواطنين في الخارج، فقد أصدرت وزارة الخارجية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر العربية في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة.
وقد أسفرت هذه الجهود بالفعل عن استقبال السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست لمجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، حيث قدمت لهم سفارتانا في البلديّن كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية الصديقة.
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