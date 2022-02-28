الرئيس السيسي: لابد من ربط المناهج التعليمية بسوق العمل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لابد من ربط المناهج التعليمية بسوق العمل.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية أن سوق العمل الناجح في العالم يحتاج طلاب متميزين وقادرين على العمل المتميز.

وتابع أن الأرقام والمؤشرات المحبطة حول التعليم لا تزيدني إلا إصرارا على التغيير.

ويعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.