/682204/الرئيس-السيسىأنا-مواطن-مصرى-وكنت-بسأل-نفسى-دايما-ليه-أوضاع-المستشفيات-والمدارس-عندنا-بالتدنى-ده

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا يستهدف خلال اللقاءات التى يتم عقدها فى إطلاق المشروعات القومية، أن يكون حديثه موجه لذوى الاختصاص فقط أو المفكرين والمثقفين، ولكن موجه لجموع المواطنين والناس حتى تصل الرسالة للكل، مشيرا إلى أنه مواطن مصرى فى الأساس وعاش داخل مصر ورأى مثل الجميع الأوضاع فى الشارع المصرى ومؤسساته.

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جاء ذلك فى كلمته من فعاليات إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدًا على أنه كمواطن مصرى رأى أوضاع المستشفيات والجامعات والمدارس، وكان يتسائل دائما:"لماذا أوضعنا فى المستشفيات والمدارس بهذا الشكل؟ ولماذا بهذا المستوى المتدنى؟"، متابعا:" أنا كمواطن كنت بفكر دايما فى هذا الإطار "، مشيرا إلى أننا اليوم نستهدف تنمية الأسرة الذى يعود بطبيعة الحال على تنمية الدولة، خاصة أن حالة الرضا التى تعود على الأسرة تعود على الدولة ومن ثم يتحقق الاستقرار المُستأمنين عليه.

الرئيس السيسى:أنا مواطن مصرى وكنت بسأل نفسى دايمًا ليه أوضاع المستشفيات والمدارس عندنا بالتدنى ده؟

وتطرق بحديثه إلى ما ذكره د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى بشأن توفير الأسرة بالمستشفيات، مشيرا إلى أنه بمجرد أن عرضت عليه د. هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة، ملف قوائم الانتظار وكان فى حينها الرقم نحو 20ألف إلا أنه بمرور الوقت نتحدث عن أرقام بالمليون بحسب ما ذكر د. خالد عبد الغفار، وارتفاع الموارد الموجة لهذا الملف من 32مليار إلى 108مليار .