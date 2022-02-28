مفتي الجمهورية:المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي للحفاظ علي النفس الإنسانية

/682213/مفتي-الجمهوريةالمشروع-القومي-لتنمية-الأسرة-المصرية-يأتي-للحفاظ-علي-النفس-الإنسانية

قال الدكتور شوقي علا مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: نثمن ونقدر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتا أن هذا المشروع يأتي للحفاظ علي النفس الإنسانية لأن الإنسان هو محور الاستثمار .

دوت الخليج

وأضاف علام، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي ضمن المشروعات العملاقة التي أطلقتها الدولة المصرية، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية تعطي حلول لكل المشكلات لكنها تحتاج لعقل واع مدرك للمشكلات، لذلك فقضية الوعي تعد في غاية الأهمية.

شوقي علام: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي للحفاظ علي النفس الإنسانية

ووجه مفتي الجمهورية، نصائح للمقبلين علي الزواج، فبجانب اهتمامه بالجانب الشرعي لابد أن يهتموا كذلك بالجانب العلمي ، موضحا أن دار الإفتتاء أنشأت من عامين وحدة الارشاد الزوجي.

وشدد علام، علي ضرورة العمل من خلال سياسات تكاملية وعمل جماعي مع مختلف الجهات المختصة لحل هذه المشكلات، مضيفا: هناك تبريرات متعلقة بالإنجاب، لكن الله أمرنا باتخاذ الأسباب، لأن الأسباب هي الأساس نحو التحرك في هذا الكون.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المشروع يسعي إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

كما وضعت الحكومة 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة، وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي، ويتضمن ذلك المحور تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات

تنفذ الدولة، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.