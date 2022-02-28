/682214/مايا-مرسي-الاستثمار-في-الفتيات-عامل-أساسي-لضبط-النمو-السكاني-في-مصر

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة، ان تمكين المراة والاستثمار في الفتيات هو أساس ضبط النمو السكاني، ولكن لا يجب وضع عبأ زيادة السكان عليها فقط، متابعة:" بسؤال المرأة على زيادة انجابها تكون الاجابة متمثلة في خوفهم من الطلاق الحفاظ على كيان اسرتهم".

دوت الخليج

ونوهت:" يجب العمل على تعليهمهم يشكل جيد وتاهيلهم في سوق العمل وعدم خروجها منهـ منوهة ان الدولة المصرية تعمل على القطاء على الزواج المبكر لان هذا العصر يعج الذعهخبي اعه".

جاء ذلك خلال اطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مضيفة أن المجلس القومي للمرأة يعمل على اخراج بطاقات الرقم القومي للمراة، بالاضافة إلى تمكينهم في محور الشمول المالي.

مايا مرسي: الاستثمار في الفتيات عامل أساسي لضبط النمو السكاني في مصر

وتابعت الدكتورة مايا مرسي ان السيدات في القرى المستهدفة في المبادرة لديها القدرة على عمل انشاء مبادرات وادارة مشروعات قائلة:" السيدة المصرية الواعية قادرة على العمل ونستهدف اكثر من مليون سيدة".

واكملت:" ان أزمة كوفيد 19 أبرزت قيمة السيدات في العمل على توفير الكمامات وانتاجها المنتجات التي احتاجتها الدولة، كما ان المجلس ايضا يعمل على محور التوعية والتثقيف ، حيث يتم العمل على التواصل مع الشيوخ والقساوسة وتدريب ما يقرب من 10000 قيادة دينية للرد على الاسئلة ".

ونوهت :" ان المباعدة في انجاب الاطفال في غاية الاهمية من اجل الحفاظ عليها، ويتم العمل على خلق حوار في المجتمع مع الفتيات يجعلها تثق في نفسها، لتواجه الحياة بشكل قوي دون خوف".

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المشروع يسعي إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

كما وضعت الحكومة 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة، وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي، ويتضمن ذلك المحور تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات