الرئيس السيسى:عملنا اختبار لـ300ألف خريج من حاسبات ومعلومات لقينا منهم 111 فقط مؤهلين لعمل البرمجة..  الناس بتقابلنى فى الشارع وتقولى شغل ولادنا..أنا أشغلهم بمستواهم ده إزاى؟

/682221/الرئيس-السيسىعملنا-اختبار-لـ300ألف-خريج-من-حاسبات-ومعلومات-لقينا-منهم-111-فقط-مؤهلين-لعمل-البرمجة- الناس-بتقابلنى-فى-الشارع-وتقولى-شغل-ولادناأنا-أشغلهم-بمستواهم-ده-إزاى

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تدهور أوضاع التعليم الجامعى فى مصر والحاجة لرؤية جديدة للتغلب على إشكاليات الوضع الحالى وخاصة فى كليات الحاسبات وتكنولوجيا والمعلومات وأيضا بعض أقشام كليات الهندس التكنولوجية، مشيرا إلى أنه تم رصد سوق عمل المبرمجين على مستوى العالم وتبين به نقص كبير يقترب من مليون فرصة عمل متوفرة بشأنه وبالتالى تم التوافق على أن يتم تأهيل خريجين كليات الحاسبات والمعلومات من أجل الاستفادة من هذا السوق فى توفير فرص العمل.

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جاء ذلك فى كلمته من فعاليات إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدًا على أن التأهيل كان يتطلب نحو 30ألف دولار لكل خريج والدولة كانت على استعداد شامل للتكفل بهذا الأمر من أجل أن يكون الخريج مناسب لهذه الفرص، وتم التنسيق مع وزير الإتصالات للإعلان عن هذه الفرص للخريجين وتم التوافق أن يخض هؤلاء الخريجين لاختبارات قبل أن يتم التأهيل وتقدم نحو 300 ألف خريج،فيما طلب الرئيس السيسى من د. مصطفى مدبولى باستكمال حديثه وتوضيح هذا الأمر للحضور، والذى أكد على حديث الرئيس بأن سوق المبرمجين كان به نقص شديد وبالتالى تم التوجيه من الرئيس السيسى من أجل الاستفادة من هذا السوق لصالح الخريجين من كليات حاسبات ومعلومات وهندسة المعلومات وتوجيهات الرئيس السيسى كانت واضحة بأن الدولة كانت على استعداد للتكفل بكل أعمال التأهيل.

وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحديث مرة أخرى بسؤاله للحضور عن تفكيرهم فى هؤلاء كل الخريجين ومن يكون منهم قادر على المرور من الاختبار ليتم تأهيله ليرد أحد الحضور بأنه بحد أدنى يكون 50%من المتقدمين، ليرد الرئيس السيسى بقوله "للأسف لا .. لقينا منهم 111 فقط هو من يكون مؤهل للدخول والاستفادة من هذا التأهيل"، مشيرا إلى أن الدولة كانت على استعداد بالتكفل للجميع من أجل بناء مواطن حقيقى ومؤهل .

الرئيس السيسى:عملنا اختيار لـ300ألف خريج من حاسبات ومعلومات لقينا منهم 111 فقط مؤهلين لعمل البرمجة.. الناس بتقابلنى فى الشارع وتقولى شغل ولادنا..أنا أشغلهم بمستواهم ده إزاى؟

وواصل حديثه «أنا بقول الكلام ده ليه ..عشان الناس بتقابلنى فى الشارع وتقولى عايزين نشغل ولادنا ..وأنا بقول...أشغلهم ليه بالوضع ده ... الناس بتجرى تدخل ولاده مدارس وجامعات وخلاص بدون أى تفكير ويتخرج غير مؤهل ..لازم نجهز الولاد صج ..وزى ما قال النبى محمد صلى الله عليه وسلم ..إعقلها وتوكل ...الإعقال ده يعنى استراتيجية وسياسيات على الأرض".