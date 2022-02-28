/682226/الرئيس-السيسي-المشروع-القومي-لتنمية-الأسرة-المصرية-ركيزة-لتحرك-الدولة-نحو-التنمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن محاربة الفقر والجهل يتطلب الاتحاد من الجميع، مضيفا:" الفقر عكسه الغنى، والتخلف عكسه التقدم والازدهار وذلك لن يتحقق الا بوجود ارادة حقيقية وهذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يعد ركيزة لتحرك الدولة نحو التنمية ".

دوت الخليج

الرئيس السيسي: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ركيزة لتحرك الدولة نحو التنمية

جاء ذلك خلال اطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، متابعا:" الاستقرار الحقيقي اسبابه رضا المجتمع .. وهو ما نعمل لأجله جميعا.. ولكن عدد السكان الحالي، الزاعة ما تكفهوش والمدرسة ما تكفهوش والطريق ما يكفهوش.. وبالتالي انت جايبه عشان تعذبه".

إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تدهور أوضاع التعليم الجامعى فى مصر والحاجة لرؤية جديدة للتغلب على إشكاليات الوضع الحالى وخاصة فى كليات الحاسبات وتكنولوجيا والمعلومات وأيضا بعض أقشام كليات الهندس التكنولوجية، مشيرا إلى أنه تم رصد سوق عمل المبرمجين على مستوى العالم وتبين به نقص كبير يقترب من مليون فرصة عمل متوفرة بشأنه وبالتالى تم التوافق على أن يتم تأهيل خريجين كليات الحاسبات والمعلومات من أجل الاستفادة من هذا السوق فى توفير فرص العمل.

جاء ذلك فى كلمته من فعاليات إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدًا على أن التأهيل كان يتطلب نحو 30ألف دولار لكل خريج والدولة كانت على استعداد شامل للتكفل بهذا الأمر من أجل أن يكون الخريج مناسب لهذه الفرص، وتم التنسيق مع وزير الإتصالات للإعلان عن هذه الفرص للخريجين وتم التوافق أن يخض هؤلاء الخريجين لاختبارات قبل أن يتم التأهيل وتقدم نحو 300 ألف خريج،فيما طلب الرئيس السيسى من د. مصطفى مدبولى باستكمال حديثه وتوضيح هذا الأمر للحضور، والذى أكد على حديث الرئيس بأن سوق المبرمجين كان به نقص شديد وبالتالى تم التوجيه من الرئيس السيسى من أجل الاستفادة من هذا السوق لصالح الخريجين من كليات حاسبات ومعلومات وهندسة المعلومات وتوجيهات الرئيس السيسى كانت واضحة بأن الدولة كانت على استعداد للتكفل بكل أعمال التأهيل.