/682211/مثير-للشفقة-ومعرفهوش-تصريحات-نارية-من-ياسمين-الخطيب-عن-كوكسال-بابا

تحدثت المذيعة ياسمين الخطيب عن البلوجر التركي كوكسال بابا، خاصةً بعد إنتشار مقاطع الفيديو له أثناء تواجده في مصر، وهو يقوم بلكم كل من يتكلم معه، وسط موجات من ضحك الجمهور، وأستنكرت ياسمين أفعاله وصرحت عنه بعض التصريحات النارية.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات ياسمين الخطيب عن كوكسال بابا وذلك خلال السطور القادمة.

ياسمين الخطيب وكوكسال بابا

صرحت ياسمين الخطيب خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» وتحدثت عن كوكسال بابا، قائلة: معرفش "كوكسال بابا" ده إلا من خلال الميمز، ولسبب غامض لما بشوفه بحس بقبضة في قلبي، وعمري ما حسيته مثير للضحك، بل للشفقة!

وأردفت ياسمين الخطيب، قائلة: الحقيقة أنا متلخبطة ومش فاهة ليه نستغل اعاقته للدعاية التجارية؟! وليه بيضرب الناس على قفاهم ويكسر كل حاجة والناس تسخسخ من الضحك؟! إيه إللي بيضحك يا جماعة؟!

وصول كوكسال بابا لـ مصر

وفي سياق متصل، احتفلت مواقع التواصل الاجتماعي بوصول البلوجر كوكسال بابا إلى مصر، وقد ظهر بابا وسط المصورين والصحفيين الذين حاولوا تصويره ولكنه أنفعل عليهم بطريقته المضحكة المعتادة، لأنه يشتهر بالعصبية الزائدة.

من هو كوكسال بابا؟

اسمه الأصلي «بكتاش أوغلو» والذي يشتهر بأسم «كوكسال بابا»، يعمل كوكسال كبلوجر تركي، مشهور بشكل ملحوظ، وهو من مواليد عام 1975 ويبلغ من العمر حوالي 46 عامًا، كان يحب لعبة الملاكمة واستطاع في وقت قصير أن يكون ملاكمًا، ودائمًا ما يتباهى كوكسال بفوزه ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة ثلاث سنوات على التوالي، لكنه لم يستمر في الملاكمة وقد اعتزل الملاكمة عام 2010.

شهرة كوكسال بابا العالمية

لم يحقق كوكسال بابا شهرة في تركيا فقط، بل وصلت شهرة كوكسال بابا إلى مصر والعالم العربي أجمع، وبدأت مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام والمواقع الإخبارية في متابعة أخباره، وتخطت عدد متابعته الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من فيسبوك وانستجرام وتويتر، واستخدمت صوره فيما يعرف باستكيرات الواتس أب، وقد بدأ كوكسال بابا يتخذ مسيرته على السوشيال ميديا في عام 2015 وكانت بمثابة الإنطلاقة الأولى له.