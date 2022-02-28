/682216/بعد-أزمته-مع-أشرف-زكي-زوج-منة-عرفة-يطالب-بتولي-محمد-صبحي-رئاسة-المهن-التمثيلية

دشن الفنان محمود المهدي زوج الفنانة الشابة منة عرفة هاشتاح «محمد صبحي نقيب الفن»، مطالبًا الجمهور بتفعيله، وذلك بعد دخوله في أزمة من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لتطاوله على النجمة الكبيرة إلهام شاهين.

دوت الخليج يرصد طلب الفنان محمود المهدي بتولي الفنان الكبير محمد صبحي منصب نقيب المهن التمثيلية.

زوج منة عرفة يدشن هاشتاج «محمد صبحي نقيب الفن»

كتب المهدي عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "اللي بيحب الفنان المحترم محمد صبحي يفعل هشتاج (محمد صبحي نقيب الفن)، احنا نقدر نجيب حقه.. لازم نشوف فن محترم يليق بمصر والشخص دا يقدر يعمل كده".

بداية أزمة زوج منة عرفة مع أشرف زكي

بدأت أزمة المهدي مع نقابة المهن التمثيلية، عندما هاجم النجمة القديرة إلهام شاهين، بعد أن انتقدت تصريحات زوجته الفنانة منة عرفة حول رفضها التلامس والمشاهد الجريئة بأعمالها الفنية.

فقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج «حبري سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»:" مبقاش في مشاهد ساخنة في السينما.. ايه بقى اللي موجود دلوقتي اللي هما بيرفضوا اللي أنا سمعتوا وقريتوا.. أن واحدة واقعة على الأرض ومغمى عليها أو دكتور يمسك إيدها يقسلها النبض، لو قالت محدش يمسك ايدي يقسلي النبض.. طيب المخرج يعمل ايه، متشتغليش".

محمود المهدي يتطاول على إلهام شاهين

ومن ثم نشر المهدي صورة لإلهام شاهين عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسم على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "حد يضحي ويتجوزها عشان نخلص.. بعد كده هتغتصب الرجالة".

ليخرج نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن صمته وير عليه خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن، عبر شاشة قناة الحدث اليوم قائلًا:"دا واحد نكرة منتحل صفة فنان؛ لأن مافيش فنان هيشتم فنانة كبيرة".

مؤكدًا على أن نقابة المهن التمثيلية لن تسمح باستغلال النجوم للوصول إلى الشهرة من خلال تشويه صورتهم في عيون الجمهور، واستطرد زكي:"بقينا مادة ثرية لكل من يبحث عن الشهرة".

مشادات كلامية بين زوج منة عرفة وأشرف زكي

وسرعان ما كتب محمود المهدي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ردًا على أشرف زكي :"أنا نكرة بس راجل والحمد لله عندي وش واحد مش فنان وطبال.. هي الأصوات دى كانت فين لما اتشتم الفنان محمد صبحي عيني عينك ولا أنا علشان معنديش رز".