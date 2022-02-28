موانئ البحر الأحمر: تداول 263 شاحنة و1494 طن بضائع عامة ومتنوعة

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أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، علي تداول 263 شاحنة و1494 طن بضائع عامة ومتنوعة، و63 سيارة ملاكي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

دوت الخليج

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أن الصادرات شملت تداول 903 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، و220 شاحنة و62 ملاكي، فيما تضمنت الواردات تداول 591 طن بضائع عامة ومتنوعة، و43 شاحنة وسيارة ملاكي، فضلا عن تواجد 10 سفن على الأرصفة.

تداول 263 شاحنة و1494 طن بضائع عامة ومتنوعة

وشهد ميناء سفاجا استقبل السفينة (TRUE HARMONY) فارغة قادمة من عدن لشحن فوسفات، وغادرته السفينة (بوسيدن اكسبريس) بحمولة 113 شاحنة و8 سيارات ملاكي، والسفينة (الحرية) بحمولة 77 شاحنة و4 سيارات ملاكي.

وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع شهد رحلة مكوكية للسفينة (سيناء)، حيث تم استقبال 43 شاحنة بحمولة 524 طن بضائع عامة و67 طن بضائع متنوعة ترانزيت إلى ليبيا وسيارة ملاكي، وتصدير 30 شاحنة بحمولة 903 أطنان بضائع عامة، كما غادر ميناء السويس السفينة (الحرية 2) متجهة إلى جدة بحمولة 50 سيارة ملاكي.

تداول 28 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

وكان قد أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أمس، علي تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة، و2384 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت الحاويات الواردة 67 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 1562 حاوية مكافئة.