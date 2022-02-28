أبرزها زراعة النخاع.. جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين فلابد من ضرورة مواصلة الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير سبل الدعم الممكنة لهم.





وأشاد مدبولى بالجهود المبذولة من جانب اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، واستجابتها لما يتم رصده من استغاثات للمواطنين بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى المتعلقة بالقطاع الصحى.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر فبراير الجارى، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

كما أشاد مدبولى بسعى اللجنة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، والتعاون الجهات المسؤولة عن الخدمات الصحية، فى الاستجابة لأى شكوى أو استغاثة، مؤكدا أننا جميعا نعمل من أجل تحقيق هدف واحد هو خدمة المواطن المصرى.

وأشار الدكتور حسام المصرى إلى أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 525 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن الاستجابات خلال شهر فبراير شملت صدور 198 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجا، بجانب إجراء 134 عملية جراحية، وإصدار 29 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

وأضاف المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الجارى تضمنت كذلك اتخاذ الإجراءات الطبية لـ 78 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ21 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 50 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.